HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024: Menang 4-1, Garuda Muda ke Perempatfinal

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |00:36 WIB
Timnas Indonesia U-23 menang 3-1 atas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-23 berhasil mengatasi perlawanan Timnas Yordanaia U-23 di matchday terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Bermain di Abdullah bin Khalifah Stadium, Minggu (21/4/2024) malam WIB, Garuda Muda menang meyakinkan dengan skor akhir 4-1.

Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Timnas Indonesia U-23 ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pasukan Shin Tae-yong finis sebagai runner-up Grup A dengan raihan enam poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-23 bermain cukup percaya diri sejak menit-menit awal pertandingan. Skuad Garuda langsung bermain menyerang ke daerah pertahanan Yordania U-23.

Pasukan Shin Tae-yong mendapat peluang emas lewat aksi Rafael Struick pada menit keenam. Sayang, tembakan jarak dekat dari Struick masih bisa ditepis kiper lawan.

Sementara itu, Timnas Yordania U-23 mulai memberikan respons lewat serangan balik cepat. Namun, Rizky Ridho dan rekan-rekan masih cukup disiplin untuk menghalau serangan yang datang.

Gol yang ditunggu-tunggu akhrinya tercipta pada menit ke-23. Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 lewat eksekusi penalti Marselino Ferdinan.

Skuad Garuda Muda mendapat hadiah penalti usai Rafael Struick dijatuhkan di kotak terlarang. Timnas Indonesia U-23 kemudian berhasil menambah keunggulan lewat gol Witan Sulaeman pada menit ke-40. Skor 2-0 untuk keuggulan Garuda Muda bertahan sampai turun minum.

