Hasil Piala Asia U-23 2024: Marselino Ferdinan Cetak Gol Kedua, Timnas Indonesia U-23 Menjauh 3-0 atas Timnas Yordania U-23

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-23 menghadapi Timnas Yordania pada laga lanjutan fase grup Piala Asia U-23 2024. Kedua tim saat ini tengah saling berhadapan di Abdullah bin Khalifah Stadium.

Marselino Ferdinan berhasil menambah pundi-pundi gol Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Yordania U-23. Sontekannya di menit ke-73 membawa Skuad Garuda Muda unggul 3-0.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 XI (3-4-3): Ernando Aril; Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Justin Hubner; Fajar Fathur, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Pratama Arhan; Witan Sulaeman, Rafael Struick, Marselino Ferdinan.

Cadangan: Adisatryo, Rio Fahmi, Komang Teguh, Bagas Kahfi, Ikhsan Nul, Arkhan Fikri, Dony Tri, Rayhan Hannan, Jeam Kelly Sroyer, Hokky Caraka, Daffa Fasya.

Pelatih: Shin Tae-yong

(Admiraldy Eka Saputra)