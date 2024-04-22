Breaking News: Timnas Indonesia Cetak Sejarah Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Siap Tantang Jepang U-23 atau Korea Selatan U-23!

TIMNAS Indonesia U-23 resmi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah mengalahkan Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1. Pencapaian ini merupakan sejarah bagi skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23-, mengingat untuk pertama kalinya lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23.

Skuad asuhan Shin Tae-yong menatap laga ini dengan penuh kepercayaan diri tinggi. Sebab, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak delapan besar Piala Asia U-23 2024.

(Marselino Ferdinan buka keunggulan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Yordania U-23. (Foto: PSSI)

Namun, siapa sangka, Timnas Indonesia U-23 justru menang 4-1 atas Timnas Yordania U-23. Gol-gol Timnas Indonesia U-23 dilesakkan Marselino Ferdinan pada menit 23 dan 71, tembakan placing Witan Sulaeman di menit 40 dan Komang Teguh (86').

Setelah melewati tiga pertandingan, Timnas Indonesia U-23 finis sebagai runner-up Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan enam angka. Timnas Indonesia U-23 kalah satu angka dari Timnas Qatar U-23 yang finis sebagai juara Grup A.

Di laga lain Grup A, Timnas Qatar U-23 vs Timnas Australia U-23 berakhir 0-0. Alhasil, Timnas Qatar U-23 dan Timnas Indonesia U-23 menjadi wakil Grup A Piala Asia U-23 2024 yang tampil di perempatfinal.

Lanjut, ke posisi tiga klasemen Grup A ada Timnas Australia U-23 dengan dua angka. Menyusul di posisi juru kunci ada Timnas Yordania U-23 dengan satu poin.