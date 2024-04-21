Penampakan Klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 Setelah Timnas Indonesia U-23 Unggul 2-0 atas Timnas Yordania U-23: Naik Peringkat 1?

PENAMPAKAN klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 setelah Timnas Indonesia U-23 unggul 2-0 atas Timnas Yordania U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 bertemu Timnas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024.

Bermain di Abdullah Bin Khalifa Stadium pada Minggu (21/4/2024) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 unggul 2-0 atas Timnas Yordania U-23 di babak pertama. Gol skuad Garuda Muda dicetak Marselino Ferdinan lewat eksekusi penalti pada menit 23.

(Timnas Indonesia U-23 unggul 2-0 atas Timnas Yordania U-23. (Foto: PSSI)

Penalti didapat Timnas Indonesia U-23 setelah Rafael Struick dijatuhkan pemain belakang Timnas Yordania U-23 di kotak terlarang. Kemudian di menit 40, Witan Sulaeman menggandakan keunggulan skuad Garuda Muda lewat sepakan placing-nya.

Lantas, bagaimana penampakan klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024? Timnas Indonesia U-23 menempati posisi dua klasemen dengan enam angka.

Timnas Indonesia U-23 terpaut satu angka dari Timnas Qatar U-23 yang sudah dipastikan finis sebagai juara Grup A. Di laga lain hingga babak pertama, Timnas Australia U-23 vs Timnas Qatar U-23 sama kuat 0-0.

Sekalipun Timnas Indonesia U-23 menang atas Yordania U-23, dan di laga lain Australia U-23 menang atas Qatar U-23, skuad Garuda Muda takkan bisa menggeser Timnas Qatar U-23 dari posisi puncak. Hal itu karena Timnas Indonesia U-23 kalah head-to-head dari Timnas Qatar U-23.