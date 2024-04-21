Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23: Garuda Muda Unggul 2-0

Timnas Indonesia U-23 unggul 2-0 atas Yordania U-23 di babak pertama (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-23 menghadapi Timnas Yordania U-23 pada matchday terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Kedua tim saling berhadapan di Abdullah bin Khalifah Stadium, Minggu (21/4/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 bermain cukup percaya diri di babak pertama. Skuad Garuda Muda sementara unggul 2-0 lewat gol penalti Marselino Ferdinan di menit ke-23 dan satu gol dari Witan Sulaeman di menit ke-41.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-23 bermain cukup percaya diri sejak menit-menit awal pertandingan. Skuad Garuda langsung bermain menyerang ke daerah pertahanan Yordania U-23.

Pasukan Shin Tae-yong mendapat peluang emas lewat aksi Rafael Struick pada menit keenam. Sayang, tembakan jarak dekat dari Struick masih bisa ditepis kiper lawan.

Sementara itu, Timnas Yordania U-23 mulai memberikan respons lewat serangan balik cepat. Namun, Rizky Ridho dan rekan-rekan masih cukup disiplin untuk menghalau serangan yang datang.