HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23: Garuda Muda Unggul 2-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |23:26 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23: Garuda Muda Unggul 2-0
Timnas Indonesia U-23 unggul 2-0 atas Yordania U-23 di babak pertama (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 menghadapi Timnas Yordania U-23 pada matchday terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Kedua tim saling berhadapan di Abdullah bin Khalifah Stadium, Minggu (21/4/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 bermain cukup percaya diri di babak pertama. Skuad Garuda Muda sementara unggul 2-0 lewat gol penalti Marselino Ferdinan di menit ke-23 dan satu gol dari Witan Sulaeman di menit ke-41.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-23 bermain cukup percaya diri sejak menit-menit awal pertandingan. Skuad Garuda langsung bermain menyerang ke daerah pertahanan Yordania U-23.

Pasukan Shin Tae-yong mendapat peluang emas lewat aksi Rafael Struick pada menit keenam. Sayang, tembakan jarak dekat dari Struick masih bisa ditepis kiper lawan.

Sementara itu, Timnas Yordania U-23 mulai memberikan respons lewat serangan balik cepat. Namun, Rizky Ridho dan rekan-rekan masih cukup disiplin untuk menghalau serangan yang datang.

Halaman:
1 2
      
