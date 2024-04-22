Hasil Babak Pertama Real Madrid vs Barcelona: Berbalas Gol, Skor 1-1 Bertahan hingga Jeda

REAL Madrid menjamu Barcelona di pekan ke-32 Liga Spanyol 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Santiago Bernabeu, Senin (22/4/2024) dini hari WIB.

Hingga babak pertama selesai, kedua tim sementara bermain imbang 1-1. Barcelona unggul lebih dulu lewat gol Andreas Christensen di menit keenam. Sementara Real Madrid menyamakan kedudukan lewat penalti Vinicius Jr pada menit ke-18.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid yang bermain di depan publik sendiri tampil percaya diri sejak pertandingan di mulai. Vinicius Jr dan rekan-rekan langsung menggempur lini pertahanan Barcelona.

Namun, kubu tim tamu berhasil membuat kejutan dengan unggul lebih dulu. Andreas Christensen berhasil membawa Barcelona memimpin lewat golnya di menit keenam.

Tak berselang lama, tim tuan rumah mendapat hadiah penalti pada menit ke-17. Vinicius Jr yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan sempurna. Skor 1-1 bertahan sampai pertandingan babak pertama selesai.