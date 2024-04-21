Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23, Jokowi: Kita Doakan Semuanya

Presiden Jokowi minta seluruh masyarakat doakan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: Raka Novianto/MPI)

JAKARTA - Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Yordania U-23 di ajang Piala Asia U-23 2024, Minggu (21/4/2024) malam WIB. Presiden Joko Widodo pun mendoakan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik dalam laga tersebut.

Skuad Garuda Muda menghadapi Yordania U-23 pada laga pamungkas Grup A. Ini menjadi laga hidup-mati pasukan Shin Tae-yong untuk lolos ke babak 16 besar.

Presiden Joko Widodo pun mendoakan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik dalam laga tersebut. Dia juga berharap Marselino Ferdinan dan rekan-rekan bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya.

“Kita mendoakan semuanya, berdoa bersama-sama agar timnas kita, timnas Indonesia U-23 di Piala Asia betul-betul bisa menguasai lapangan, bisa membuat gol sebanyak-banyaknya, enggak ada kartu merah,” kata Jokowi dalam keterangannya di Lapangan Bola Kompi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bermain bola dengan sejumlah anak-anak di lapangan tersebut. Pertandingan tersebut dikatakan Presiden Jokowi sebagai ajang persiapan untuk mendukung Timnas Indonesia U-23 di laga melawan Yordania U-23 yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Qatar.

“Harus disiapkan, semua disiapkan. Strateginya dibangun, pemainnya kondisinya fit semuanya, skillnya juga baik, insyaallah persiapan sore hari ini di Gorontalo akan berimbas pada pertandingan di Doha, Qatar antara timnas Indonesia dan Yordania,” jelasnya.