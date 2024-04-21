Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 punya peluang besar lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pasalnya kini, Justin Hubner cs tengah menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup A dengan 3 poin.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tertinggal 3 poin dari Qatar U-23 yang ada di puncak klasemen dan telah dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sementara dengan Yordania U-23 dan Australia U-23, Timnas Indonesia U-23 unggul 2 poin.

Dengan kondisi tersebut, andai meraih hasil imbang atas Yordania U-23 di laga terakhir Grup A, Timnas Indonesia U-23 sudah bisa dipastikan lolos ke perempatfinal. Hasil tersebut cukup membawa Garuda Muda melenggang ke perempatfinal, sekalipun Australia U-23 menang atas Qatar U-23.

Jika menang atas Qatar U-23, koleksi poin Australia U-23 dengan skuad Garuda Muda akan sama-sama empat poin. Tetapi, Timnas Indonesia U-23 tetap berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul head-to-head atas Australia U-23.

Pasalnya, di laga macthday kedua Grup A, Timnas Indonesia U-23 sukses menumbangkan Australia U-23. Laga berakhir dengan skor 1-0 berkat gol Komang Teguh yang memanfaatkan umpan ciamik dari Nathan Tjoe-A-On.