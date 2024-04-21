Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024: Menanti Duet Ivar Jenner di Lini Sentral!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |07:05 WIB
Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024: Menanti Duet Ivar Jenner di Lini Sentral!
Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi laga hidup mati kontra Timnas Yordania U-23 pada Minggu, (21/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Dibilang hidup mati karena laga ini menentukan bagi kedua tim apakah bakal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 atau tidak. Untuk lolos ke perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 hanya perlu hasil imbang kontra Timnas Yordania U-23.

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024)

(Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Sementara itu, Timnas Yordania U-23 wajib menang atas Timnas Indonesia U-23, sambil berharap di laga lain Timnas Australia U-23 gagal menang melawan Timnas Qatar U-23. Beruntung bagi Timnas Indonesia U-23, seluruh pemain terbaiknya tersedia di laga ini, minus Ramadhan Sananta yang masih menjalani skorsing.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, dapat menurunkan Ivar Jenner yang di laga melawan Timnas Australia U-23 absen karena menjalani skorsing. Selain itu, Justin Hubner diprediksi dalam kondisi bugar, setelah di laga melawan Timnas Australia U-23 baru tiba beberapa menit di stadion sebelum kick off.

Menarik menanti siapa rekan Ivar Jenner di lini sentral Timnas Indonesia U-23? Melihat apiknya penampilan Nathan Tjoe-A-On saat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23, personel SC Heerenveen ini berpotensi tampil sebagai gelandang.

Ia akan berkolaborasi dengan Ivar Jenner di lini sentral. Bagaimana dengan Justin Hubner? Pemain 20 tahun ini diprediksi ditugaskan Shin Tae-yong sebagai bek tengah sebelah kiri dalam pola 3-4-3.

Halaman:
1 2
      
