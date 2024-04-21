5 Pesepakbola Dunia yang Nikah dengan Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Eks Persija Jakarta

LIMA pesepakbola dunia yang nikah dengan perempuan cantik Indonesia akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah mantan penggawa Persija Jakarta, Greg Nwokolo.

Termasuk Greg, siapa saja pesepakbola dunia yang nikah dengan perempuan cantik Indonesia? berikut ulasannya

5. Diego Michels

Pertama ada nama Diego Michiels yang menikah dengan perempuan cantik bernama Dhea Ananda. Sebelum resmi menjadi Warga Negara Indonesia pada 2011, Diego Michiels berkarier di Belanda.

Diego Michiels sempat memperkuat tim yang lama mentas di kasta teratas Liga Belanda, ADO Den Haag. Saat ini, Diego Michiels bermain untuk Borneo FC di Liga 1 2023-2024.

4. Esteban Vizcarra





Selanjutnya ada mantan pemain Persib Bandung, Esteban Vizcarra. Seperti diketahui, Ezteban Vizcarra menikahi sang istri, Resti Ayu Ferdina pada 2012.

Dari hubungan itu, keduanya telah diberikan satu anak. Seperti nama-nama lain, Esteban Vizcarra yang pernah memperkuat Huracan di Liga Argentina ini juga telah memiliki paspor Indonesia.