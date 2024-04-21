Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dapat Dukungan Pemkot, PSIS Semarang Kembali Gunakan Stadion Citarum untuk Latihan

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |06:07 WIB
Dapat Dukungan Pemkot, PSIS Semarang Kembali Gunakan Stadion Citarum untuk Latihan
Skuad PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/PSIS Semarang)
A
A
A

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Semarang memfasilitasi PSIS Semarang untuk kembali berlatih di Stadion Citarum. Seperti diketahui, sebelumnya PSIS Semarang tidak bisa berlatih di stadion itu sebab pihak Pemkot Semarang menyewakan kepada swasta lain.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu usai mengecek Stadion Citarum bersama perwakilan PT. Mahesa Jenar Danur Rispiyanto dan Kepala Dispora Kota Semarang Fravarta Sadman, Kamis (18/4/2024).

“Kami akan melakukan atau memfasilitasi untuk PSIS bisa kembali ke Stadion Citarum, memang masih ada kendala berupa biaya sewa terkait sistem kerjasamanya. Sewa ini secara keseluruhan dari Perda sangat tinggi sekali,” kata Ita, sapaannya.

Walaupun demikian, sebutnya, pihaknya sudah meminta tim Bapenda Kota Semarang untuk bisa mengkaji untuk nantinya direvisi sekaligus komunikasi dengan Dewan.

“Kebetulan ini ada anggota Dewannya, Mas Danur yang mengesahkan sendiri. Jadi kok bisa tarifnya sebesar itu,” lanjutnya.

Pihaknya, sebut Ita, mendukung tim kesebelasan warga Kota Semarang tersebut agar mampu berprestasi di kancah Liga 1 2023/2024, apalagi saat ini PSIS Semarang sedang berusaha masuk ke 4 besar liga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638457/federasi-gimnastik-internasional-gandeng-dua-raksasa-teknologi-siapkan-program-kebugaran-khusus-bnp.webp
Federasi Gimnastik Internasional Gandeng Dua Raksasa Teknologi, Siapkan Program Kebugaran Khusus
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/defender_bournemouth_alex_jimenez.jpg
Bournemouth Siap Permanenkan Alex Jimenez, Real Madrid Tetap Pegang Kendali Finansial
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement