Dapat Dukungan Pemkot, PSIS Semarang Kembali Gunakan Stadion Citarum untuk Latihan

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Semarang memfasilitasi PSIS Semarang untuk kembali berlatih di Stadion Citarum. Seperti diketahui, sebelumnya PSIS Semarang tidak bisa berlatih di stadion itu sebab pihak Pemkot Semarang menyewakan kepada swasta lain.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu usai mengecek Stadion Citarum bersama perwakilan PT. Mahesa Jenar Danur Rispiyanto dan Kepala Dispora Kota Semarang Fravarta Sadman, Kamis (18/4/2024).

“Kami akan melakukan atau memfasilitasi untuk PSIS bisa kembali ke Stadion Citarum, memang masih ada kendala berupa biaya sewa terkait sistem kerjasamanya. Sewa ini secara keseluruhan dari Perda sangat tinggi sekali,” kata Ita, sapaannya.

Walaupun demikian, sebutnya, pihaknya sudah meminta tim Bapenda Kota Semarang untuk bisa mengkaji untuk nantinya direvisi sekaligus komunikasi dengan Dewan.

“Kebetulan ini ada anggota Dewannya, Mas Danur yang mengesahkan sendiri. Jadi kok bisa tarifnya sebesar itu,” lanjutnya.

Pihaknya, sebut Ita, mendukung tim kesebelasan warga Kota Semarang tersebut agar mampu berprestasi di kancah Liga 1 2023/2024, apalagi saat ini PSIS Semarang sedang berusaha masuk ke 4 besar liga tersebut.