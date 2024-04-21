Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Ungkap Faktor Kekalahan Bajul Ijo

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |03:09 WIB
Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Ungkap Faktor Kekalahan Bajul Ijo
Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PAUL Munster mengungkapkan faktor kekalahan Persebaya Surabaya dari Persib Bandung. Bertamu ke Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/4/2024), Bajul Ijo kalah dengan skor akhir 1-3.

Tiga gol Persib disarangkan David da Silva (43’, 67’, 87’). Sedangkan satu gol Persebaya diciptakan Dusan Stevanovic (57’).

“Sebelum kita memulai pertandingan ini sebenarnya kita melakukan perubahan taktik untuk menghadapi pertandingan ini. Karena kita kehilangan banyak pemain. Tapi tetap pemain yang masuk adalah pemain yang sudah melakukan yang terbaik,” kata Paul Munster usai pertandingan.

Pelatih asal Irlandia Utara ini akui di babak pertama timnya bermain dengan bagus. Terutama di 42 menit awal sebelum terjadinya gol pertama Persib.

“Kita kehilangan sedikit konsentrasi dan awareness, kualitas Ciro dan David yang cepat. Setelah itu kita bermain dengan 10 pemain dan itu membuat kita sulit, kita panik. Hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan 1-1,” bebernya.

Dia memastikan Persib merupakan tim yang memiliki kualitas terbaik. Namun, jika Persebaya bermain dengan 11 pemain, maka pertandingan akan berjalan imbang.

Halaman:
1 2
      
