HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Hanya Bayern Munich, Julian Nagelsmann Didekati Banyak Klub Top Eropa

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |03:01 WIB
Bukan Hanya Bayern Munich, Julian Nagelsmann Didekati Banyak Klub Top Eropa
Pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Jerman, Julian Nagelsmann dikabarkan akan kembali melatih klub usai kontraknya dengan tim berjuluk Der Panzer itu berakhir. Bayern Munich pun disebut-sebut menjadi klub yang akan dilatih Nagelsmann, namun sang agen, Sebastian Hellmann menegaskan bahwa tak hanya Munich klub top Eropa yang mencoba mendekati kliennya tersebut.

Julian Nagelsmann digadang-gadang akan kembali melatih The Bavarians -julukan Bayern Munich- mulai musim depan. Nagelsmann akan diproyeksikan untuk menggantikan Thomas Tuchel yang didepak akhir musim ini.

Saat ini, Nagelsmann masih memiliki kontrak dengan Tim Nasional (Timnas) Jerman, tepatnya hingga Juli 2024. Namun, pelatih berusia 36 tahun itu kabarnya tidak akan memperpanjang kontrak itu dan kembali melatih klub.

Bayern Munich menjadi klub terdepan yang dikabarkan akan meminang Nagelsmann. Meski demikian, Hellmann mengungkapkan Nagelsmann belum membuat keputusan akan bergabung dengan The Bavarians atau tidak.

Julian Nagelsmann

“Semua orang saat ini menanyakan pertanyaan yang sama kepada saya: Apakah (Julian) Nagelsmann akan kembali ke Bayern atau apa yang dilakukan Nagelsmann? Ini akan diputuskan dalam beberapa hari ke depan. Akan diputuskan dalam waktu dekat,” ungkap Hellmann dikutip dari Goal Internasional, Sabtu (20/4/2024).

