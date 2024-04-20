Hadapi Borneo FC, Widodo C Putro Minta Arema FC Waspadai Tiga Pemain Pesut Etam

AREMA FC akan bertamu ke markas Borneo FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Singo Edan -julukan Arema FC- mewaspadai tiga pemain lawan yang dianggap paling berbahaya.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro menyatakan, nyaris seluruh pemain Borneo FC diwaspadai timnya. Tetapi ada beberapa pemain yang dinilai punya catatan lebih, karena bisa membahayakan timnya di sepertiga pertahanan Arema FC.

"Pemain Borneo yang masuk di sepertiga pertahanan kita, itu yang perlu diwaspadai. Kita tahu saya juga paham, dengan siapa-siapa yang kalau dia masuk pertahanan kita harus diwaspadai, contohnya Stefano Lilipaly, yang pernah saya sama dia, terus Sihran, Terens Puhiri, itu yang memang perlu kita waspadai," kata Widodo Cahyono Putro, saat konferensi pers sebelum pertandingan.

Ia juga tak ingin terpaku dengan kekalahan yang diderita Borneo FC dari Madura United. Kekalahan itu memang membuat rekor tak pernah kalah Borneo FC di 29 pertandingan pupus, tapi bagi pelatih kelahiran Cilacap ini melihat Borneo FC tetaplah tim besar dan kuat, yang dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Terlebih mereka merupakan juara Liga 1 musim ini.

"Bagi kami di setiap pertandingan kami ingin memenangkan pertandingan. Karena posisi kita sekarang di tiga bawah, Jadi kami setiap pertandingan tetap fight, tidak melihat ke sana," ujarnya.

Guna mempersiapkan timnya meladeni Borneo FC, sebanyak 22 pemain diboyong dari Malang ke Balikpapan. Dari nama-nama itu terdapat nama Ariel Lucero, pesepakbola asal Argentina yang dalam masa pemulihan cederanya.