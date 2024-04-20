Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Borneo FC, Widodo C Putro Minta Arema FC Waspadai Tiga Pemain Pesut Etam

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |23:15 WIB
Hadapi Borneo FC, Widodo C Putro Minta Arema FC Waspadai Tiga Pemain Pesut Etam
Para pemain Arema FC di sesi latihan bersama (Foto: Media Arema FC)
A
A
A

AREMA FC akan bertamu ke markas Borneo FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Singo Edan -julukan Arema FC- mewaspadai tiga pemain lawan yang dianggap paling berbahaya.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro menyatakan, nyaris seluruh pemain Borneo FC diwaspadai timnya. Tetapi ada beberapa pemain yang dinilai punya catatan lebih, karena bisa membahayakan timnya di sepertiga pertahanan Arema FC.

"Pemain Borneo yang masuk di sepertiga pertahanan kita, itu yang perlu diwaspadai. Kita tahu saya juga paham, dengan siapa-siapa yang kalau dia masuk pertahanan kita harus diwaspadai, contohnya Stefano Lilipaly, yang pernah saya sama dia, terus Sihran, Terens Puhiri, itu yang memang perlu kita waspadai," kata Widodo Cahyono Putro, saat konferensi pers sebelum pertandingan.

Ia juga tak ingin terpaku dengan kekalahan yang diderita Borneo FC dari Madura United. Kekalahan itu memang membuat rekor tak pernah kalah Borneo FC di 29 pertandingan pupus, tapi bagi pelatih kelahiran Cilacap ini melihat Borneo FC tetaplah tim besar dan kuat, yang dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Terlebih mereka merupakan juara Liga 1 musim ini.

"Bagi kami di setiap pertandingan kami ingin memenangkan pertandingan. Karena posisi kita sekarang di tiga bawah, Jadi kami setiap pertandingan tetap fight, tidak melihat ke sana," ujarnya.

Guna mempersiapkan timnya meladeni Borneo FC, sebanyak 22 pemain diboyong dari Malang ke Balikpapan. Dari nama-nama itu terdapat nama Ariel Lucero, pesepakbola asal Argentina yang dalam masa pemulihan cederanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638457/federasi-gimnastik-internasional-gandeng-dua-raksasa-teknologi-siapkan-program-kebugaran-khusus-bnp.webp
Federasi Gimnastik Internasional Gandeng Dua Raksasa Teknologi, Siapkan Program Kebugaran Khusus
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Hasil Hylo Open 2025: Leo/Bagas Ditumbangkan Duo Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement