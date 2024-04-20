Bhayangkara FC Resmi Terdegradasi ke Liga 2 2024-2025!

BHAYANGKARA FC resmi menjadi tim kedua yang terdegradasi ke kompetisi kasta kedua sepakbola Indonesia, Liga 2, untuk musim depan. Kepastian itu didapat karena pesaing mereka, Persita Tangerang, berhasil mencuri poin di kandang Persik Kediri.

Persita Tangerang berhasil menahan Persik Kediri 1-1 di pekan ke-32 Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Sabtu (20/4/2024) sore WIB.

Hasil imbang ini membuat Persita mengamankan 33 poin hingga pekan ke-32 Liga 1 2023-2024. Jumlah poin itu tidak akan bisa terkejar oleh Bhayangkara FC yang kini telah mengoleksi 23 poin meski baru bermain 31 kali.

Dengan tiga pertandingan tersisa, The Guardians hanya bisa mendapatkan maksimal 32 poin jika berhasil menyapu bersih kemenangan. Artinya, mereka tidak bisa mengejar ketertinggalan poin lagi dari Persita.