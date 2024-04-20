Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Berakhir 1-1, Pendekar Cisadane Pastikan Bhayangkara FC Degradasi!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |17:22 WIB
Hasil Persik Kediri vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Berakhir 1-1, Pendekar Cisadane Pastikan Bhayangkara FC Degradasi!
Persik Kediri menahan Persita Tangerang 1-1 (Foto: Instagram/@persita.official)
A
A
A

KEDIRI - Hasil Persik Kediri vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (20/4/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Persita lebih dulu unggul lewat gol Ramiro Fergonzi (75’). Sementara itu, Persik selamat dari kekalahan berkat gol Flavio Silva (80’).

Persik Kediri vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@persita.official)

Jalannya Pertandingan

Berambisi untuk bisa lolos ke championships series, Persik langsung menyerang pada awal babak pertama. Beberapa kesempatan melalui Flavio Antonio da Silva, Krisna Bayu Otto, dan Renan da Silva cukup mengancam lini pertahanan tim tamu pada sepuluh menit awal.

Setelah itu, Persita terlihat cukup memegang kendali pertandingan dan lebih banyak menjaga bola. Namun, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu kesulitan untuk menembus lini pertahanan lawan.

Di sisi lain, counter attack cepat dari Persik cukup membahayakan dan beberapa kali nyaris membuahkan gol. Akan tetapi, hingga menit ke-30, gawang Persita yang dijaga Kurniawan Kartika Ajie masih belum mampu dibobol oleh tim tuan rumah.

Pada akhir babak pertama, Persik mendapatkan kesempatan untuk membuka keunggulan pada laga ini. Namun, hingga berakhirnya 45 menit pertama, skor masih imbang 0-0.

Ingin meraih poin penuh, Persik pun terlihat lebih berambisi saat babak kedua baru dimulai. Akan tetapi, petaka justru tiba pada menit ke-52 setelah Ady Eko Jayanto mendapatkan kartu kuning kedua karena melanggar Irsyad Maulana.

Unggul jumlah pemain, Persita langsung menaikkan intensitas permainan dan berusaha untuk bisa unggul terlebih dahulu. Meskipun bermain dengan sepuluh pemain, Persik masih mampu bertahan dan tak kebobolan hingga menit ke-60.

Persita baru mampu unggul 1-0 pada menit ke-75 melalui gol yang dicetak Ramiro Fergonzi. Penyerang asal Argentina itu sukses memanfaatkan umpan apik dari Esal Sahrul.

Halaman:
1 2
      
