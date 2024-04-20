Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Hanya Sekadar Menang, Nick Kuipers Ungkap Persib Bandung Punya Target Lain saat Hadapi Persebaya Surabaya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |12:28 WIB
Tak Hanya Sekadar Menang, Nick Kuipers Ungkap Persib Bandung Punya Target Lain saat Hadapi Persebaya Surabaya
Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers (kanan). (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
BANDUNG Persib Bandung tetap mengincar tiga poin saat menjamu Persebaya Surabaya meski sudah lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024. Sebab bukan hanya sekadar menang, pemain Persib, Nick Kuipers menyebut laga melawan Persebaya bisa menjadi momen timnya untuk menjaga kondisi agar tetap fokus dan fit.

Terlebih bek asal Belanda ini memastikan laga melawan Persebaya ini akan menarik. Sebab ini akan menjadi laga spesial bagi kedua suporter.

“Jadi kami antusias untuk menghadapi mereka dan berharap banyak Bobotoh yang datang mendukung kami, sedikit merayakan bersama atas lolosnya kami ke championship series,” ujar Nick Kuipers di Graha Persib, Bandung, Jumat (19/4/2024).

Bek bernomor punggung 2 ini mengatakan target timnya selama ini adalah lolos ke championship series. Kini target tersebut sudah dicapai.

Bojan Hodak bersama Nick Kuipers

“Dan kami sudah harus bersiap serta fokus menghadapi laga-laga di akhir. Saya rasa, bukan hanya untuk mendapat poin tapi bagaimana menjaga kondisi tetap fit dan fokus. Itu yang menjadi perhatian kami,” bebernya.

