Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Keluhkan Bajul Ijo Miliki Persiapan yang Minim

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |11:55 WIB
Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Keluhkan Bajul Ijo Miliki Persiapan yang Minim
Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster mengeluhkan padatnya jadwal timnya hingga membuat klub berjuluk Bajol Ijo itu hanya memiliki persiapan yang minim untuk melawan Persib Bandung. Dengan persiapan seadanya, ia menegaskan akan tetap berusaha demi Persebaya memetik kemenangan di laga pekan ke-32 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (20/4/2024) pukul 15.00 WIB.

Pelatih asal Irlandia Utara ini mengatakan setelah di pertandingan terakhir melawan Dewa United (16/4/2024), Persebaya hanya melakukan satu kali latihan. Itupun hanya untuk recovery.

“Dan keesokan harinya sudah harus melakukan perjalanan. Hari ini kami menjalani sesi latihan resmi dan besok sudah bertanding,” kata Paul Munster di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/4/2024).

Munster akui Persebaya membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan persiapan. Namun jadwal yang diterima, membuat timnya harus melakukan persiapan dengan minim.

Persebaya Surabaya vs Dewa United

“Jadi kami harus mempersiapkan diri sebisa mungkin, melakukan yang terbaik untuk laga berikutnya,” sambung Munster.

Pelatih yang pernah menangani Bhayangkara FC pada musim 2019-2020 ini akui Persebaya mendapatkan hasil yang kurang baik di laga sebelumnya. Bajul Ijo kandas dari Dewa United dengan skor telak 0-3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638339/kalah-dari-iran-voli-putri-indonesia-raih-medali-perak-asian-youth-games-2025-jxl.webp
Kalah dari Iran, Voli Putri Indonesia Raih Medali Perak Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/06/shin_tae_yong_timnas_5.jpeg
Legenda Persib Dukung Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia, tapi…
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement