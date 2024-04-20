Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Keluhkan Bajul Ijo Miliki Persiapan yang Minim

BANDUNG – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster mengeluhkan padatnya jadwal timnya hingga membuat klub berjuluk Bajol Ijo itu hanya memiliki persiapan yang minim untuk melawan Persib Bandung. Dengan persiapan seadanya, ia menegaskan akan tetap berusaha demi Persebaya memetik kemenangan di laga pekan ke-32 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (20/4/2024) pukul 15.00 WIB.

Pelatih asal Irlandia Utara ini mengatakan setelah di pertandingan terakhir melawan Dewa United (16/4/2024), Persebaya hanya melakukan satu kali latihan. Itupun hanya untuk recovery.

“Dan keesokan harinya sudah harus melakukan perjalanan. Hari ini kami menjalani sesi latihan resmi dan besok sudah bertanding,” kata Paul Munster di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/4/2024).

Munster akui Persebaya membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan persiapan. Namun jadwal yang diterima, membuat timnya harus melakukan persiapan dengan minim.

“Jadi kami harus mempersiapkan diri sebisa mungkin, melakukan yang terbaik untuk laga berikutnya,” sambung Munster.

Pelatih yang pernah menangani Bhayangkara FC pada musim 2019-2020 ini akui Persebaya mendapatkan hasil yang kurang baik di laga sebelumnya. Bajul Ijo kandas dari Dewa United dengan skor telak 0-3.