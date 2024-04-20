Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Betah di Indonesia, Radja Nainggolan Berharap Masih Main di Liga 1 Usai Berpisah dengan Bhayangkara FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |02:00 WIB
Betah di Indonesia, Radja Nainggolan Berharap Masih Main di Liga 1 Usai Berpisah dengan Bhayangkara FC
Pemain Bhayangkara FC, Radja Nainggolan. (Foto: Instagram/radja_nainggolan_I4)
A
A
A

JAKARTA – Sampai saat ini Bhayangkara FC belum menunjukkan ketertarikan untuk memperpanjang kontrak pemain kelas dunia mereka, yakni Radja Nainggolan. Menyadari hal itu, Radja pun berharap ada tim di Liga 1 yang merekrutnya lantaran ia tampaknya belum mau meninggalkan sepakbola Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Nainggolan saat ini sedang membela The Guardian -julukan Bhayangkara FC. Eks pemain AS Roma itu direkrut pada putaran kedua Liga 1 dan kontraknya akan berakhir sampai akhir musim Liga 1 2023-2024.

Bicara soal kontrak yang akan habis akhir musim ini, Nainggolan mengaku berharap ada klub yang mau meminangnya. Pasalnya, gelandang berdarah Batak itu merasa masih punya kualitas dan bisa memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia.

“Saya tidak tahu (soal masa depannya), saya berharap ada yang merekrut saya. Saya rasa saya masih bermain baik dan masih memiliki kualitas,” kata Radja saat ditemui awak media di STIK, dikutip Sabtu (20/4/2024).

Radja Nainggolan

“Jadi saya rasa saya masih bisa berikan kontribusi ke sepakbola Indonesia,” sambungnya kemudian.

Nainggolan juga mengakui bahwa sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan klub lain. Namun begitu, dia menjelaskan telah berbicara mengenai masa depannya bersama Bhayangkara FC yang saat ini tengah berjuang keluar dari zona degradasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/49/1637963/media-italia-sebut-pembalap-indonesia-veda-ega-pratama-gabung-honda-di-moto3-2026-aqj.webp
Media Italia Sebut Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda di Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/vinicius_jr.jpg
Vinicius Minta Maaf Usai Insiden Ngamuk saat Digantikan di Partai El Clasico
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement