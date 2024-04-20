Betah di Indonesia, Radja Nainggolan Berharap Masih Main di Liga 1 Usai Berpisah dengan Bhayangkara FC

JAKARTA – Sampai saat ini Bhayangkara FC belum menunjukkan ketertarikan untuk memperpanjang kontrak pemain kelas dunia mereka, yakni Radja Nainggolan. Menyadari hal itu, Radja pun berharap ada tim di Liga 1 yang merekrutnya lantaran ia tampaknya belum mau meninggalkan sepakbola Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Nainggolan saat ini sedang membela The Guardian -julukan Bhayangkara FC. Eks pemain AS Roma itu direkrut pada putaran kedua Liga 1 dan kontraknya akan berakhir sampai akhir musim Liga 1 2023-2024.

Bicara soal kontrak yang akan habis akhir musim ini, Nainggolan mengaku berharap ada klub yang mau meminangnya. Pasalnya, gelandang berdarah Batak itu merasa masih punya kualitas dan bisa memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia.

“Saya tidak tahu (soal masa depannya), saya berharap ada yang merekrut saya. Saya rasa saya masih bermain baik dan masih memiliki kualitas,” kata Radja saat ditemui awak media di STIK, dikutip Sabtu (20/4/2024).

“Jadi saya rasa saya masih bisa berikan kontribusi ke sepakbola Indonesia,” sambungnya kemudian.

Nainggolan juga mengakui bahwa sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan klub lain. Namun begitu, dia menjelaskan telah berbicara mengenai masa depannya bersama Bhayangkara FC yang saat ini tengah berjuang keluar dari zona degradasi.