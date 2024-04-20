Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Wolverhampton Wanderers vs Arsenal: 3 Laga Tanpa Kemenangan, Mikel Arteta Mau The Gunners Segera Bangkit

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |12:35 WIB
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal: 3 Laga Tanpa Kemenangan, Mikel Arteta Mau <i>The Gunners</i> Segera Bangkit
Arsenal tengah terpuruk jelang melawan Wolverhampton Wanderers. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH - Arsenal sudah tiga laga beruntun di Liga Inggris dan Liga Champions belum merasakan kemenangan lagi. Jelas hal itu membuat pelatih Arsenal, Mikel Arteta khawatir dan berharap pasukannya bisa sgera bangkit dari tren negatif tersebut.

Terbaru, Arsenal menelan kekalahan 0-1 dari Bayern Munich di leg kedua perempat final Liga Champions 2023-2024 di Allianz Arena Stadium, Kamis (18/4/2024) dini hari WIB. Joshua Kimmich (63') memastikan Die Roten -julukan Bayern Munich- meraih kemenangan.

Kekalahan dari Bayern Munich memastikan langkah Arsenal di Liga Champions musim ini terhenti. Sebab, Martin Odegaard dan kawan-kawan kalah agregat 2-3 dari Bayern Munich.

Sementara selepas pertandingan, Mikel Arteta mengatakan seluruh staf pelatih dan manajemen harus membangun kembali kepercayaan para pemain Arsenal. Ia mengatakan semuanya harus bisa membangkitkan semangat para pemain dengan memberikan dukungan.

Arsenal

"Kami harus dekat dengan para pemain. Apa yang harus kami lakukan adalah berdiri di samping mereka, memberikan dukungan dan cinta kami kepada mereka," kata Mikel Arteta dikutip dari Sky Sports, Sabtu (20/4/2024).

Lalu dengan kekalahan dari Bayern Munich membuat Arsenal kembali gagal mendapatkan kemenangan di tiga laga terakhir di semua kompetisi. Dalam tiga laga terakhir Arsenal hanya mampu mendapatkan satu hasil imbang dan dua kekalahan.

Halaman:
1 2
      
