Hasil Timnas China U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024: Menang 2-0, Taeguk Warriors Siap Lawan Timnas Indonesia U-23?

Berikut hasil Timnas China U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@afcasiancup)

HASIL Timnas China U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di matchday kedua Grup B Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-23- menang 2-0 atas Timnas China U-23.

Gol-gol Timnas Korea Selatan U-23 dicetak Lee Young-jun pada menit 34 dan 69. Berkat kemenangan ini, Timnas Korea Selatan U-23 kukuh di puncak klasemen Grup B dengan enam angka. Jika posisi ini terus bertahan, Korea Selatan U-23 akan bertemu runner-up Grup A di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, yang kemungkinan ditempati Timnas Indonesia U-23.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Korea Selatan U-23 bermain beringas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Hwan Sun-hong itu mengandalkan skema 4-2-3-1 untuk menjebol pertahanan solid China U-23.

Meski demikian, China U-23 bermain cukup rapi untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran Taegeuk Warriors -julukan Korea Selatan U-23. Memasuki pertengahan pertandingan, serangan Korea Selatan U-23 semakin masif.

Mereka akhirnya sukses mencuri gol lebih dulu lewat Lee Young-jun (34’). Pemain Gimcheon Sangmu itu berhasil memanfaatkan umpan matang yang dikirim oleh Kang Sang-yoon, Korea Selatan U-23 unggul 1-0.

Usai gol tersebut, Korea Selatan U-23 menurunkan intensitas serangannya. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai.