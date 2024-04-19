Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas China U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024: Menang 2-0, Taeguk Warriors Siap Lawan Timnas Indonesia U-23?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |22:56 WIB
Hasil Timnas China U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024: Menang 2-0, Taeguk Warriors Siap Lawan Timnas Indonesia U-23?
Berikut hasil Timnas China U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@afcasiancup)
A
A
A

HASIL Timnas China U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di matchday kedua Grup B Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-23- menang 2-0 atas Timnas China U-23.

Gol-gol Timnas Korea Selatan U-23 dicetak Lee Young-jun pada menit 34 dan 69. Berkat kemenangan ini, Timnas Korea Selatan U-23 kukuh di puncak klasemen Grup B dengan enam angka. Jika posisi ini terus bertahan, Korea Selatan U-23 akan bertemu runner-up Grup A di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, yang kemungkinan ditempati Timnas Indonesia U-23.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Korea Selatan U-23 bermain beringas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Hwan Sun-hong itu mengandalkan skema 4-2-3-1 untuk menjebol pertahanan solid China U-23.

Timnas China U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23

Meski demikian, China U-23 bermain cukup rapi untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran Taegeuk Warriors -julukan Korea Selatan U-23. Memasuki pertengahan pertandingan, serangan Korea Selatan U-23 semakin masif.

Mereka akhirnya sukses mencuri gol lebih dulu lewat Lee Young-jun (34’). Pemain Gimcheon Sangmu itu berhasil memanfaatkan umpan matang yang dikirim oleh Kang Sang-yoon, Korea Selatan U-23 unggul 1-0.

Usai gol tersebut, Korea Selatan U-23 menurunkan intensitas serangannya. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/29/51/1638153/premier-padel-2025-new-giza-p2-adu-skill-di-tanah-piramida-link-streaming-di-vision-wuf.jpg
Premier Padel 2025 New Giza P2: Adu Skill di Tanah Piramida, Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
SEA Games 2025 Thailand: Kemenpora Beberkan Hasil Review 35 Cabor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement