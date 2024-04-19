Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Unggulan di Piala Asia U-23 2024 yang Kalah Keren dari Timnas Indonesia U-23, Nomor 1 Juara Edisi Perdana!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |15:59 WIB
3 Negara Unggulan di Piala Asia U-23 2024 yang Kalah Keren dari Timnas Indonesia U-23, Nomor 1 Juara Edisi Perdana!
Berikut 3 negara unggulan Piala Asia U-23 2024 yang kalah keren dari Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)
SEBANYAK 3 negara unggulan di Piala Asia U-23 2024 yang kalah keren dari Timnas Indonesia U-23 akan diulas Okezone. Meski ditempatkan di pot 4, Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan hasil imbang kontra Timnas Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A pada Minggu, 21 April 2024 malam WIB untuk memastikan tempat di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Di saat bersamaan, ada sejumlah negara unggulan yang nasibnya berada di ujung tanduk. Negara-negara ini berpotensi gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Siapa saja?

Berikut 3 negara unggulan Piala Asia U-23 2024 yang kalah keren dari Timnas Indonesia U-23:

3. Timnas Australia U-23

Timnas Australia U-23

Timnas Australia U-23 yang ditempatkan di pot 2, kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Kekalahan ini membuat posisi Timnas Australia U-23 untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 menjadi mengecil.

Skuad asuhan Tony Vidmar ini lolos ke perempatfinal jika menang atas Qatar U-23 di laga pamungkas Grup A, sambil berharap di laga lain Yordania U-23 menang atas Timnas Indonesia U-23. Andai ini terjadi, Timnas Australia U-23 dan Timnas Yordania U-23 sama-sama mengoleksi empat angka. Di saat ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, head-to-head dijadikan tolok ukur utama.

Berhubung head-to-head Yordania U-23 dan Australia U-23 sama kuat yakni bermain 0-0 di matchday pertama, penilaian selanjutnya adalah selisih gol. Karena itu, Timnas Australia U-23 wajib menang telak atas Qatar U-23 demi menjaga peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

