Timnas Indonesia U-23 Sikat Timnas Australia U-23, Marselino Ferdinan Sanjung Ernando Ari

DOHA - Gelandang Timnas Indonesia U-23, Marselino Ferdinan, memberikan apresiasi setinggi langit ke Ernando Ari. Pasalnya, kiper Persebaya Surabaya itu tampil ciamik dan berperan penting dalam kemenangan atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 berhasil menaklukan Olyroos dengan skor tipis 1-0 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis 18 April 2024 malam WIB. Ada pun satu gol kemenangan Skuad Garuda Muda dicetak lewat tandukan Komang Teguh di menit ke-45 usai memanfaatkan umpan manis Nathan Tjoe-A-On.

Tapi di balik kemenangan itu, Ernando harus berjuang habis-habisan jatuh bangun menjaga gawang Timnas Indonesia U-23 tidak kebobolan. Ia membuat penyelamatan krusial dengan menepis penalti Mohamed Toure di menit ke-25. Aksi itu membuat sang kiper dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga tersebut.

Selepas laga, Marselino menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja keras serta suporter yang memberikan dukungan. Ia juga memberikan kredit kepada Ernando yang benar-benar tampil luar biasa.

"Terima kasih untuk seluruh tim, suporter dan semuanya yang telah mendoakan dan mendukung kami. Terima kasih juga untuk Ernando yang sangat luar biasa pada laga ini," kata Marselino seperti dilansir dari situs PSSI, Jumat (19/4/2024.