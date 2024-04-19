Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Bikin Timnas Yordania U-23 Panik

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |07:03 WIB
5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Bikin Timnas Yordania U-23 Panik
5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

ADA 5 alasan Timnas Indonesia U-23 bakal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Ya, kans Garuda Muda untuk lolos dari Grup A terbilang besar usai Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Australia U-23 di matchday kedua yang berlangsung pada Kamis 18 April 2024.

Sebab berkat kemenangan yang diciptakan Komang Teguh di menit 45 tersebut, kini Timnas Indonesia U-23 bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Sementara Qatar U-23 berada di posisi pertama dengan 6 poin dan sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya.

Sedangkan Australia U-23 dan Yordania U-23 kompak memiliki satu poin lantaran sama-sama meraih satu imbang dan kekalahan. Hal tersebut lantas menguntungkan Timnas Indonesia U-23.

Dengan kondisi itu semua membuat ada berbagai alasan yang membuat Timnas Indonesia U-23 memiliki kans yang besar untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Lantas apa saja?

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024:

5. Tak Peduli Hasil Qatar U-23 vs Australia U-23

Timnas Yordania U-23 vs Qatar U-23

Timnas Indonesia U-23 akan melawan Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A pada Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 WIB. Kabar baiknya, Garuda Muda takkan bergantung hasil pada laga lainnya, yakni Qatar U-23 vs Australia U-23.

Sebab apapun hasil Qatar U-23 vs Australia U-23 takkan mempengaruhi lolos atau tidaknya Timnas Indonesia U-23. Jadi, Shin Tae-yong bisa fokus membantu Timnas Indonesia U-23 mengincar kemenangan atas Yordania U-23.

Halaman:
1 2 3
      
