HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Jepang U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |06:12 WIB
3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Jepang U-23!
Berikut 3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024 malam WIB.

Setelah melalui dua pertandingan, Timnas Indonesia U-23 duduk di posisi dua Grup A dengan tiga angka. Skuad Garuda Muda terpaut tiga angka dari Timnas Qatar U-23 di puncak klasemen, serta unggul dua poin dari Australia U-23 dan Yordania U-23 di tangga ketiga dan keempat.

Untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 hanya butuh hasil imbang saat bertemu Timnas Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A pada Minggu, 21 April 2024 malam WIB untuk menyegel tiket ke babak selanjutnya.

Jika lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi juara Grup B. Hal itu karena sesuai bagan yang ada, runner-up Grup A akan bersua juara Grup B. Timnas Indonesia U-23 sudah dipastikan takkan finis sebagai juara Grup A karena kalah head-to-head dari Timnas Qatar U-23.

Berikut 3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024:

3. Timnas China U-23

Timnas China U-23

Meski kalah 0-1 dari Jepang U-23 di laga pertama Grup B, bukan berarti peluang China untuk finis sebagai juara Grup B sudah tertutup. Rentetan hasil positif di laga uji coba termasuk mengalahkan Timnas Qatar U-23, membuat China U-23 berpotensi menyapu bersih dua laga sisa Grup B.

Sesuai jadwal, China U-23 akan menantang Korea Selatan U-23 pada Jumat, 19 April 2024 pukul 20.00 WIB, serta bersua Uni Emirat Arab U-23 pada Senin, 22 April 2024 pukul 20.00 WIB.

