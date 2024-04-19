Pulih, Stefano Beltrame Siap Tempur di Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Stefano Beltrame sudah pulih dan siap kembali bermain untuk Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

BANDUNG - Stefano Beltrame menyatakan kesiapannya untuk bermain saat Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-32 Liga 1 2023-2024. Gelandang asal Italia itu sudah pulih dari cederanya.

Eks Juventus itu sebelumnya harus absen saat melawan Persita Tangerang karena mengalami cedera. Alhasil, Persib hanya mampu bermain imbang 3-3.

Kini, kondisi Beltrame sudah pulih. Bahkan, ia terlibat dalam sesi latihan Persib yang digelar di Stadion Sidolig, Bandung, pada Rabu 17 April 2024.

“Ya saya merasa lebih baik, jauh lebih baik dan di latihan ini berjalan bagus. Memang hanya sebentar, tapi tidak masalah. Dan kita akan lihat besok,” ungkap Beltrame usai menjalani latihan, dikutip Jumat (19/4/2024).

Dengan alasan itu, pemain yang pernah membela Juventus FC di Liga Italia tersebut menyatakan kesiapannya menghadapi Persebaya. Pertandingan akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 20 April 2024 pukul 15.00 WIB.

“Ya saya akan siap dan saya mungkin akan bermain (lawan Persebaya). Saya akan bicara dengan pelatih dan kami akan memutuskan. Tapi untuk cederanya sudah jauh lebih baik,” tegas Beltrame.