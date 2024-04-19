Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pulih, Stefano Beltrame Siap Tempur di Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |12:28 WIB
Pulih, Stefano Beltrame Siap Tempur di Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya
Stefano Beltrame sudah pulih dan siap kembali bermain untuk Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Stefano Beltrame menyatakan kesiapannya untuk bermain saat Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-32 Liga 1 2023-2024. Gelandang asal Italia itu sudah pulih dari cederanya.

Eks Juventus itu sebelumnya harus absen saat melawan Persita Tangerang karena mengalami cedera. Alhasil, Persib hanya mampu bermain imbang 3-3.

Stefano Beltrame debut bersama Persib Bandung melawan PSM Makassar (Foto: Persib Bandung)

Kini, kondisi Beltrame sudah pulih. Bahkan, ia terlibat dalam sesi latihan Persib yang digelar di Stadion Sidolig, Bandung, pada Rabu 17 April 2024.

“Ya saya merasa lebih baik, jauh lebih baik dan di latihan ini berjalan bagus. Memang hanya sebentar, tapi tidak masalah. Dan kita akan lihat besok,” ungkap Beltrame usai menjalani latihan, dikutip Jumat (19/4/2024).

Dengan alasan itu, pemain yang pernah membela Juventus FC di Liga Italia tersebut menyatakan kesiapannya menghadapi Persebaya. Pertandingan akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 20 April 2024 pukul 15.00 WIB.

“Ya saya akan siap dan saya mungkin akan bermain (lawan Persebaya). Saya akan bicara dengan pelatih dan kami akan memutuskan. Tapi untuk cederanya sudah jauh lebih baik,” tegas Beltrame.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1637941/ffi-umumkan-staf-kepelatihan-timnas-futsal-u16-dan-u19-membangun-fondasi-filosofi-permainan-sejak-dini-dvz.webp
FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal U-16 dan U-19: Membangun Fondasi Filosofi Permainan Sejak Dini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/02/bek_timnas_indonesia_justin_hubner.jpg
Justin Hubner Jadi Pemain Terbaik Saat Fortuna Sittard Tumbangkan Gemert
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement