Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23, Satu-satunya Penghuni Pot 4 yang Permalukan Tim Unggulan di Piala Asia U-23 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |22:45 WIB
Timnas Indonesia U-23, Satu-satunya Penghuni Pot 4 yang Permalukan Tim Unggulan di Piala Asia U-23 2024!
Timnas Indonesia U-23, satu-satunya penghuni pot 4 yang kalahkan tim unggulan di Piala Asia U-23 2024. (Foto: instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23, satu-satunya penghuni pot 4 yang mempermalukan tim unggulan di Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis (21/4/2024) malam WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dalam posisi wajib menang saat bersua Timnas Australia U-23. Sebab, jika kalah dalam laga ini, Timnas Indonesia U-23 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024)

Karena membutuhkan kemenangan, Timnas Indonesia U-23 langsung menekan sejak awal laga. Hasilnya pun positif, skuad Garuda Muda unggul 1-0 atas Timnas Australia U-23 via sundulan Komang Teguh di menit 45.

Sebelumnya di menit 25, Timnas Indonesia U-23 hampir kebobolan. Beruntung, kipper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari berhasil mengagagalkan eksekusi penalti Mohamed Toure.

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya penghuni pot 4 yang menumbangkan tim unggulan di Piala Asia U-23 2024, yakni Timnas Australia U-23 (pot 2). Bahkan untuk sementara, Timnas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya penghuni pot 4 yang meraih kemenangan di Piala Asia U-23 2024.

Sekadar diketahui, ada empat penghuni pot 4 di Piala Asia U-23 2024. Selain Timnas Indonesia U-23, ada Tajikistan U-23, China U-23 dan Malaysia U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.webp
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/gelandang_napoli_kevin_de_bruyne.jpg
Kevin De Bruyne Cedera Parah, Napoli Kehilangan Bintang hingga Februari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement