Timnas Indonesia U-23, Satu-satunya Penghuni Pot 4 yang Permalukan Tim Unggulan di Piala Asia U-23 2024!

Timnas Indonesia U-23, satu-satunya penghuni pot 4 yang kalahkan tim unggulan di Piala Asia U-23 2024. (Foto: instagram/@timnas.indonesia)

TIMNAS Indonesia U-23, satu-satunya penghuni pot 4 yang mempermalukan tim unggulan di Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis (21/4/2024) malam WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dalam posisi wajib menang saat bersua Timnas Australia U-23. Sebab, jika kalah dalam laga ini, Timnas Indonesia U-23 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-23 2024.

Karena membutuhkan kemenangan, Timnas Indonesia U-23 langsung menekan sejak awal laga. Hasilnya pun positif, skuad Garuda Muda unggul 1-0 atas Timnas Australia U-23 via sundulan Komang Teguh di menit 45.

Sebelumnya di menit 25, Timnas Indonesia U-23 hampir kebobolan. Beruntung, kipper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari berhasil mengagagalkan eksekusi penalti Mohamed Toure.

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya penghuni pot 4 yang menumbangkan tim unggulan di Piala Asia U-23 2024, yakni Timnas Australia U-23 (pot 2). Bahkan untuk sementara, Timnas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya penghuni pot 4 yang meraih kemenangan di Piala Asia U-23 2024.

Sekadar diketahui, ada empat penghuni pot 4 di Piala Asia U-23 2024. Selain Timnas Indonesia U-23, ada Tajikistan U-23, China U-23 dan Malaysia U-23.