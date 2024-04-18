Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |22:16 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23. (Foto: X/@afcasiancup)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 baru saja menghadapi Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Khalifa International Stadium, Kamis (18/4/2024) malam WIB.

Secara luar biasa, skuad asuhan Shin Tae-yong menang 1-0 atas Timnas Australia U-23. Gol tunggal skuad Garuda Muda dicetak Komang Teguh melalui sundulan di menit 45, memanfaatkan assist Nathan Tjoe-A-On.

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024)

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U-23 naik ke posisi dua klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan tiga angka. Koleksi angka Timnas Indonesia U-23 sama persis dengan Timnas Qatar U-23 di puncak klasemen.

Namun, Timnas Qatar U-23 yang baru memainkan satu pertandingan unggul head-to-head atas Timnas Indonesia U-23. Selanjutnya, Timnas Australia U-23 menempati posisi tiga dengan satu angka, begitu juga dengan Yordania U-23 di tempat keempat.

Sesuai jadwal, Timnas Yordania U-23 akan menghadapi Timnas Qatar U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 pada Kamis, (18/4/2024) pukul 22.30 WIB. Lantas, bagaimana syarat agar Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 alias tidak tergeser dari posisi dua besar jika menang atas Timnas Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A pada Minggu, 21 November 2024 pukul 22.30 WIB.

