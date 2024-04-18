Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Cetak Sejarah di Piala Asia U-23 2024 Setelah Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |22:07 WIB
Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Cetak Sejarah di Piala Asia U-23 2024 Setelah Menang 1-0 atas Timnas Australia U-23!
Momen Ernando Ari tepis penalti pemain Timnas Australia U-23. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 menang 1-0. (Foto: X/@afcasiancup)
A
A
A

MENANG 1-0 atas Timnas Australia U-23, Timnas Indonesia U-23 mencetak sejarah di Piala Asia U-23 2024. Dibilang mencetak sejarah karena ini merupakan kemenangan pertama skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23.

Sekadar diketahui, edisi 2024 merupakan ajang debut Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23. Hebatnya, Timnas Indonesia U-23 hanya membutuhkan dua laga untuk meraih kemenangan perdana di ajang dua tahunan ini.

Komang Teguh cetak gol Timnas Indonesia U-23 ke gawang Timnas Australia U-23. (Foto: X/@afcasiancup)

Komang Teguh cetak gol Timnas Indonesia U-23 ke gawang Timnas Australia U-23. (Foto: X/@afcasiancup)

Setelah kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23 di matchday pertama, Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di laga kedua. Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U-23 dicetak via sundulan Komang Teguh pada menit 45.

Kemenangan ini langsung meroketkan posisi Timnas Indonesia U-23 di klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 untuk sementara duduk di posisi dua klasemen Grup A dengan tiga angka.

Perolehan poin ini sama persis dengan Timnas Qatar U-23 di posisi puncak, dengan catatan The Maaroons baru melakoni satu pertandingan. Qatar U-23 menempati posisi yang lebih baik karena unggul head-to-head atas Timnas Indonesia U-23.

Turun ke posisi tiga dan empat ada Australia U-23 dan Yordania U-23 yang sama-sama mengoleksi satu angka. Sesuai jadwal, Qatar U-23 akan menghadapi Yordania U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 pada malam ini mulai pukul 22.30 WIB.

