Hasil Piala Asia U-23 2024: Komang Teguh Cetak Gol, Timnas Indonesia U-23 Unggul 1-0 atas Timnas Australia U-23!

, Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |20:53 WIB

Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 atas Timnas Australia U-23 lewat gol Komang Teguh. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-23 menghadapi Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Khalifah International Stadium, Kamis (21/4/2024) malam WIB.

Hasilnya di menit 45, Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 lewat sundulan Komang Teguh. Memanfaatkan assist Nathan Tjoe, sundulan Komang Teguh masuk ke gawang Australia U-23.

Berikut susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024:

Timnas Indonesia U-23: Ernando Ari; Komang Teguh, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari; Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, Nathan Tjoe-A-On, Fajar Fathur Rahman; Jeam Kelly Sroyer, Witan Sulaeman, Rafael Struick.

Cadangan: Adi Satrio, Rio Fahmi, Justin Hubner, Bagas Kaffa, Ikhsan NulZikrak, Arkhan Fikri, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, Hokky Caraka, Daffa Fasya