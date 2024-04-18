Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Komang Teguh Cetak Gol, Timnas Indonesia U-23 Unggul 1-0 atas Timnas Australia U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |20:53 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Komang Teguh Cetak Gol, Timnas Indonesia U-23 Unggul 1-0 atas Timnas Australia U-23!
Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 atas Timnas Australia U-23 lewat gol Komang Teguh. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 menghadapi Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Khalifah International Stadium, Kamis (21/4/2024) malam WIB.

Hasilnya di menit 45, Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 lewat sundulan Komang Teguh. Memanfaatkan assist Nathan Tjoe, sundulan Komang Teguh masuk ke gawang Australia U-23.

Komang Teguh

Berikut susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024:

Timnas Indonesia U-23: Ernando Ari; Komang Teguh, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari; Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, Nathan Tjoe-A-On, Fajar Fathur Rahman; Jeam Kelly Sroyer, Witan Sulaeman, Rafael Struick.

Cadangan: Adi Satrio, Rio Fahmi, Justin Hubner, Bagas Kaffa, Ikhsan NulZikrak, Arkhan Fikri, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, Hokky Caraka, Daffa Fasya

Halaman:
1 2
      
