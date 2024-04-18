Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Ernando Ari Gagalkan Penalti Mohamed Toure, Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 Masih Imbang 0-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |20:30 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Ernando Ari Gagalkan Penalti Mohamed Toure, Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 Masih Imbang 0-0!
Ernando Ari kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Kini, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- masih imbang 0-0 usai Ernando Ari melakukan penyelamatan penting saat Australia U-23 mendapat hadiah penalti pada menit ke-21.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 dalam matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 digelar di Stadion Abdullah bin Khaliffa, Doha, Qatar, pada Kamis (18/4/2024) malam WIB. Wasit memberi hadiah penalti kepada Australia U-23 usai Komang Teguh terlihat melakukan handsball saat Mohamed Toure melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti.

Ernando Ari

Wasit mengecek VAR lebih dahulu. Kemudian, Australia U-23 pun dipastikan mendapat hadiah penalti. Mohamed Toure maju sebagai algojo gagal mencetak gol setelah tendangannya ditepis oleh Ernando Ari.

Timnas Indonesia U-23 tentunya mengincar kemenangan dalam laga ini karena mereka belum mendapat satu pun poin. Skuad Garuda Muda terpuruk di dasar klasemen sementara Grup A usai kalah 0-2 dari Qatar U-23 di laga perdana.

Jika ingin menjaga asa lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024, kemenangan tentunya jadi target utama. Kini, menarik menantikan kelanjutan laga kedua Grup A ini.

Halaman:
1 2
      
