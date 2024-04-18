Hasil Piala Asia U-23 2024: Ernando Ari Gagalkan Penalti Mohamed Toure, Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 Masih Imbang 0-0!

HASIL Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Kini, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- masih imbang 0-0 usai Ernando Ari melakukan penyelamatan penting saat Australia U-23 mendapat hadiah penalti pada menit ke-21.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 dalam matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 digelar di Stadion Abdullah bin Khaliffa, Doha, Qatar, pada Kamis (18/4/2024) malam WIB. Wasit memberi hadiah penalti kepada Australia U-23 usai Komang Teguh terlihat melakukan handsball saat Mohamed Toure melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti.

Wasit mengecek VAR lebih dahulu. Kemudian, Australia U-23 pun dipastikan mendapat hadiah penalti. Mohamed Toure maju sebagai algojo gagal mencetak gol setelah tendangannya ditepis oleh Ernando Ari.

Timnas Indonesia U-23 tentunya mengincar kemenangan dalam laga ini karena mereka belum mendapat satu pun poin. Skuad Garuda Muda terpuruk di dasar klasemen sementara Grup A usai kalah 0-2 dari Qatar U-23 di laga perdana.

Jika ingin menjaga asa lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024, kemenangan tentunya jadi target utama. Kini, menarik menantikan kelanjutan laga kedua Grup A ini.