Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Kasus Kecurangan Wasit yang Paling Disorot dalam Sejarah Sepakbola, Nomor 1 Berujung Dipenjara!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |12:35 WIB
5 Kasus Kecurangan Wasit yang Paling Disorot dalam Sejarah Sepakbola, Nomor 1 Berujung Dipenjara!
Nasrullo Kabirov, salah satu wasit kontroversial yang pimpin laga Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)
A
A
A

SEBANYAK 5 kasus kecurangan wasit yang paling disorot dalam sejarah sepakbola akan diulas Okezone. Sosok wasit sedang menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air. Hal itu karena wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nasrullo Kabirov, membuat sejumlah keputusan kontroversial.

Ia tercatat memberikan kartu kuning kedua yang ajaib kepada gelandang Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner. Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, kaki Ivar Jenner sama sekali tidak menyentuh bagian tubuh bek Timnas Qatar U-23, Saif Hassan.

Selain itu, wasit juga batal memberi kartu merah kepada Saif Hassan, meski sang pengadil sempat memegang kartu merah. Dalam sejarah sepakbola, ada beberapa wasit yang kontroversial sehingga keputusannya masih dikenang hingga kini.

Berikut 5 kasus kecurangan wasit yang paling disorot dalam sejarah sepakbola, Okezone mengutip dari Sportinglad:

5. Tom Henning Ovrebo

Tom Henning Ovrebo

Reputasi yang dibangun Tom Henning Ovrebo langsung rusak hanya dalam waktu satu malam. Wasit asal Norwegia ini beberapa kali merugikan Chelsea ketika menjamu Barcelona di leg II semifinal Liga Champions 2008-2009.

Salah satunya yang paling telak ketika tembakan gelandang Chelsea Michael Ballack membentur tangan Samuel Eto’o di kotak terlarang Barcelona. Namun, wasit enggan memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah hingga akhirnya Barcelona lolos ke final karena menang agresivitas gol tandang.

Kelar pertandingan, para pemain Chelsea mengerubungi Tom Henning Ovrebo, termasuk Didier Drogba yang akhirnya mencak-mencak di depan kamera. Berselang semusim, tenaga Tom Henning Ovrebo tak lagi digunakan UEFA untuk memimpin laga-laga Liga Champions.

4. Gamal Al-Ghandour

Gamal Al-Ghandour

Wasit asal Mesir ini membatalkan dua gol sah Timnas Spanyol saat bersua Timnas Korea Selatan di perempatfinal Piala Dunia 2002. Akibat dua gol yang batalkan itu, Spanyol mesti melanjutkan laga ke adu tendangan penalti.

Sayangnya di babak tos-tosan ini, Spanyol kalah dari tuan rumah Korea Selatan. Kabarnya, Gamal Al-Ghandour mendapatkan hadiah mobil dari wakil presiden FIFA yang saat itu berasal dari Korea Selatan, Chung Mong-joon. Akibat tekanan dari sana-sini, Gamal Al-Ghandour memutuskan pensiun dari profesi wasit professional kelar laga di atas.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179576/timnas_indonesia_u_17-7fzB_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-17 yang Resmi Dipanggil ke Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Kiper FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/261/3179137/4_calon_lawan_persib_bandung_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-hdTv_large.jpg
4 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Australia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178818/timnas_indonesia-PyRL_large.jpg
5 Calon Lawan Timnas Indonesia dengan Pelatih Baru di FIFA Matchday November 2025, Nomor 1 Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178191/timnas_malaysia-80mX_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Ranking FIFA per Oktober 2025, Nomor 1 Tembus Peringkat 100 Dunia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/49/1637525/jorge-martin-dipastikan-absen-di-motogp-portugal-2025-dqc.webp
Jorge Martin Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
Fajar/Fikri Sabet Runner-up Beruntun di Eropa! Pelatih Beri Komentar Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement