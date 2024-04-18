Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 Malam Ini, Live di RCTI!

Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 malam ini, live di RCTI. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 malam ini, Kamis (18/4/2024) pukul 20.00 WIB sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Khalifah International Stadium itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, meminta masyarakat sepakbola Tanah Air untuk memberikan dukungan kepada timnya. Dukungan wajib diberikan agar Marselino Ferdinan dan kawan-kawan tampil lebih bersemangat di laga kontra Timnas Australia U-23.

(Shin Tae-yong meminta dukungan masyarakat jelang Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23. (Foto: PSSI)

“Jadi mohon masyarakat Indonesia untuk memberi dukungan penuh kepada pemain agar mereka bisa terhibur dan bisa lebih semangat," kata Shin Tae-yong.

Suasana hati yang baik wajib dimiliki Marselino Ferdinan dan kawan-kawan. Sebab, jika suasana hati dalam kondisi buruk, skuad Garuda Muda berpotensi kalah untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya tumbang 0-2 dari Timnas Qatar U-23.

Jika kalah dari Timnas Australia U-23, Timnas Indonesia U-23 dipastikan tersingkir alias gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Karena itu, Timnas Indonesia U-23 wajib menang atau minimal imbang untuk menjaga peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Demi mendapatkan hasil positif kontra Timnas Australia U-23, Shin Tae-yong diprediksi membuat gebrakan. Nathan Tjoe-A-On yang biasanya main sebagai fullback/wing back kiri atau bek tengah, kemungkinan bakal diperankan sebagai gelandang.