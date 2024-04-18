Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 Malam Ini: Menanti Posisi Main Nathan Tjoe-A-On!

Berikut prediksi line up Timnas indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 hari ini, Kamis (18/4/2024) pukul 20.00 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 menghadapi laga superpenting kontra Timnas Australia U-23.

Jika ingin menjaga peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 wajib menang atau minimal imbang atas Australia. Sementara jika kalah, Timnas Indonesia U-23 dipastikan tersingkir alias gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

(Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)

Sayangnya ketika ingin mendapatkan hasil positif, Timnas Indonesia U-23 kehilangan dua pemain andalannya karena terkena kartu merah saat kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struick.

Selain itu, Justin Hubner yang baru tiba di Qatar pagi ini, juga tak dalam kondisi prima. Sebab, bek 20 tahun itu baru saja membela Cerezo Osaka di lanjutan Piala Liga Jepang 2024 pada Rabu, 17 April 2024 sore WIB.

Jika pun bermain, Justin Hubner diprediksi baru turun di babak kedua. Lantas, formasi apa yang akan diterapkan pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong?

Shin Tae-yong diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang diisi Ernando Ari.

Selanjutnya, tiga bek sejajar ditempati Muhammad Ferarri, Rizky Ridho dan Komang Teguh. Kemudian, Rio Fahmi bertugas sebagai wing back kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya.