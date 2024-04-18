Nasib Timnas Indonesia U-23 di Ujung Tanduk, Timnas Vietnam U-23 dan Timnas Thailand U-23 Selangkah Lagi Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!

NASIB Timnas Indonesia U-23 di ujung tanduk, Timnas Vietnam U-23 dan Timnas Thailand U-23 selangkah lagi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Di Piala Asia U-23 2024, terdapat empat wakil Asia Tenggara yakni Timnas Indonesia U-23, Timnas Vietnam U-23, Timnas Thailand U-23 dan Timnas Malaysia U-23.

Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Malaysia U-23 sama-sama mendapatkan hasil buruk di matchday pertama fase grup. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024, Senin 15 April 2024 malam WIB.

(Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)

Jika kalah lagi dari Timnas Australia U-23 dalam matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung hari ini Kamis (18/4/2024) pukul 20.00 WIB, skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Karena itu, Timnas Indonesia U-23 wajib menang atau seminimal mungkin imbang saat bersua Timnas Australia U-23 malam ini jika ingin menjaga peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Begitu juga dengan Malaysia U-23 yang kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di matchday pertama Grup D Piala Asia U-23 2024 semalam. Jika kalah dari Timnas Vietnam U-23 di matchday kedua Grup D yang berlangsung pada Sabtu 20 April 2024 malam WIB, skuad Harimau Muda dipastikan tersingkir.

Ketika Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 berada di ujung tanduk, lain halnya dengan Timnas Thailand U-23 dan Timnas Vietnam U-23 yang sama-sama meraih kemenangan di laga pertama. Thailand U-23 menang 2-0 atas Irak U-23 di matchday pertama Grup B.