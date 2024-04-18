Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Posting Emoji Badut, Justin Hubner Sindir Kemenangan Kontroversial Timnas Qatar U-23 atas Timnas Indonesia U-23

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |03:05 WIB
Posting Emoji Badut, Justin Hubner Sindir Kemenangan Kontroversial Timnas Qatar U-23 atas Timnas Indonesia U-23
Justin Hubner ikut kesal dengan kemenangan kontroversial Timnas Qatar U-23 atas Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)
OSAKA – Justin Hubner ikut memberikan reaksi atas kekalahan kontroversial yang dialami Timnas Indonesia U-23 dari Qatar di Piala Asia U-23 2024. Pemain Cerezo Osaka itu memberikan sindiran menohok untuk sang tuan rumah.

Timnas Indonesia U-23 tumbang dengan skor 2-0 dari Qatar dalam laga pertama Grup A Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Senin (15/4/2024) malam WIB di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar. Gol penalti Khalid Ali Sabah (45+1) dan gol tendangan bebas Ahmed Al-Rawi menjadi pembeda dalam pertandingan itu.

Namun, sejumlah keputusan kontroversial dari wasit, Nasrullo Kabirov, sangat berperan dalam kekalahan menyakitkan yang dialami Rizky Ridho dkk itu. Bahkan, wasit asal Tajikistan itu mengganjar kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner dan kartu merah langsung untuk Ramadhan Sananta lewat keputusan yang bisa dibilang kurang tepat.

Selain itu, Indonesia juga kurang puas dengan pelayanan Qatar sebagai tuan rumah. Salah satu contohnya adalah ketika tim asuhan Shin Tae Yong itu terlambat tiba di stadion akibat merasa dibawa berputar-putar lebih dulu oleh sang supir bis.

Beberapa hal kontroversial itu pun memicu reaksi dari Justin Hubner. Penggawa Cerezo Osaka itu menyindir Qatar dengan menyebut mereka sudah resmi menjadi juara Piala Asia U-23 2024, lengkap dengan emoji badut untuk mempertegas sindirannya.

“Selamat untuk Qatar yang sudah memenangkan Piala Asia U-23,” tulis Hubner di Instagram-nya, @justinhubner5, Selasa (16/4/2024).

