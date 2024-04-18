Liga 1 2023-2024: Pelatih Bhayangkara FC Puas Timnya Bantai Persik Kediri 7-0

JAKARTA – Emral Abus mengaku sangat puas dengan kemenangan telak 7-0 Bhayangkara FC atas Persik Kediri di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Sang pelatih memberikan apresiasi setinggi langit kepada anak asuhnya yang sudah berjuang keras di laga tersebut.

The Guardian -julukan Bhayangkara FC- menang telak tujuh gol tanpa balas atas Persik Kediri. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (16/4/2024) malam WIB.

Bermain di kandangnya sendiri, The Guardian tampil sangat gemilang. Adapun tujuh gol yang dicetak oleh Bhayangkara FC dicetak lewat hattrick Matias Mier (1’, 19’, 50’), Marcelo Herrera (53’), Dendy Sulistyawan (59’), Titan Agung (85’), dan gol bunuh diri Dikri Yusron (90+4’).

Usai laga, Emral sangat bersyukur Bhayangkara FC bisa meraih kemenangan telak. Apalagi yang dikalahkannya adalah tim sekelas Macan Putih -julukan Persik Kediri- yang saat ini sedang berjuang menembus zona Championship Series.

“Bersyukur hasil yang luar biasa, tim sekelas Persik bisa kita kalahkan 7-0, kuncinya adalah semua pemain kerja keras, semua pemain bertanggung jawab sehingga bisa meraih kemenangan,” kata Emral dalam konferensi pers usai laga, Selasa (16/4/2024).

“Para pemain bekerja keras tidak ada capeknya, kemudian juga pergantian pemain sesuai dengan apa yang diharapkan dan Alhamdulillah kita bisa menang,” lanjutnya.