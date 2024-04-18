Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Pelatih Bhayangkara FC Puas Timnya Bantai Persik Kediri 7-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |02:06 WIB
Liga 1 2023-2024: Pelatih Bhayangkara FC Puas Timnya Bantai Persik Kediri 7-0
Pelatih Bhayangkara FC, Emral Abus (Foto: LIB)
A
A
A

JAKARTA – Emral Abus mengaku sangat puas dengan kemenangan telak 7-0 Bhayangkara FC atas Persik Kediri di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Sang pelatih memberikan apresiasi setinggi langit kepada anak asuhnya yang sudah berjuang keras di laga tersebut.

The Guardian -julukan Bhayangkara FC- menang telak tujuh gol tanpa balas atas Persik Kediri. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (16/4/2024) malam WIB.

Bermain di kandangnya sendiri, The Guardian tampil sangat gemilang. Adapun tujuh gol yang dicetak oleh Bhayangkara FC dicetak lewat hattrick Matias Mier (1’, 19’, 50’), Marcelo Herrera (53’), Dendy Sulistyawan (59’), Titan Agung (85’), dan gol bunuh diri Dikri Yusron (90+4’).

Usai laga, Emral sangat bersyukur Bhayangkara FC bisa meraih kemenangan telak. Apalagi yang dikalahkannya adalah tim sekelas Macan Putih -julukan Persik Kediri- yang saat ini sedang berjuang menembus zona Championship Series.

“Bersyukur hasil yang luar biasa, tim sekelas Persik bisa kita kalahkan 7-0, kuncinya adalah semua pemain kerja keras, semua pemain bertanggung jawab sehingga bisa meraih kemenangan,” kata Emral dalam konferensi pers usai laga, Selasa (16/4/2024).

“Para pemain bekerja keras tidak ada capeknya, kemudian juga pergantian pemain sesuai dengan apa yang diharapkan dan Alhamdulillah kita bisa menang,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637213/kejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-jadi-titik-balik-gimnastik-indonesia-ylf.webp
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jadi Titik Balik Gimnastik Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/timnas_voli_putri_indonesia_di_asian_youth_games_2.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Lolos ke Final Asian Youth Games 2025 usai Hajar Thailand 3-0
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement