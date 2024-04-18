Persebaya Surabaya Kalah 0-3 dari Dewa United, Paul Munster Pasang Badan

PERSEBAYA Surabaya menelan kekalahan telak 0-3 dari United di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster meminta para pemainnya tak saling menyalahkan atas kekalahan di laga kandang kali ini.

Gawang Persebaya menjadi bulan-bulanan Ritro Mitrevski cs pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Selasa sore (16/4/2024). Pemain-pemain Bajul Ijo, tak mampu berbuat banyak, bahkan dibuat frustasi dengan besutan tim Johannes Olde Riekerink ini.

"Inilah sepak bola, semua bisa terjadi, semua bereaksi saat gol pertama terjadi, kita merubah taktik, dua Minggu lalu kita menggelar internal game, banyak gol terjadi, itu tidak penting, yang penting hari ini," kata Paul Munster, saat sesi konferensi pers di Stadion GBT, Surabaya.

Ia paham ada banyak kekecewaan dari suporter pasca kekalahan telak itu. Paul pun meminta maaf kepada Bonek dan tak melampiaskan kekesalannya kepada pemain. Sebab dirinyalah yang mengaku patut disalahkan atas kekalahan telak 0 - 3 di kandang sendiri.

"Semua akan menjadi evaluasi, saya juga tahu perasaan kecewa supporter, saya juga kecewa. Jangan salahkan pemain, ini saat yang baik untuk saling memberi dukungan, jangan menghujat pemain, kalau mau menyalahkan pemain, salahkan saya saja” tegas pelatih berpaspor Irlandia Utara itu.

Ia juga tak ingin menyalahkan satu dua pemain saja pasca kekalahan ini. Makanya ia akan segera mengevaluasi menyeluruh tim dan tetap meminta anak asuhnya saling menguatkan. Apalagi masih ada tiga pertandingan sisa yang harus dijalani tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini.