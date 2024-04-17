Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Siapa Legenda Sepakbola Indonesia yang Diakui FIFA? Ini Dia Orangnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |22:02 WIB
Siapa Legenda Sepakbola Indonesia yang Diakui FIFA? Ini Dia Orangnya
Legenda sepakbola Indonesia, Andi Ramang. (Foto: FIFA/Wikipedia)
A
A
A

SIAPA legenda sepakbola Indonesia yang diakui oleh FIFA? Legenda tersebut bernama Andi Ramang.

Sepakbola merupakan olahraga yang begitu digandrungi di Indonesia. Tidak sedikit generasi muda yang memilih untuk menjadi seorang pesepakbola hebat. Tak ayal, saat ini sepakbola Indonesia terus mengalami perkembangan untuk kembali seperti dulu dan bahkan melampauinya.

Ya, disebut kembali seperti dulu karena di zaman dahulu Indonesia pernah cukup berjaya di kancah sepakbola dunia. Tepatnya pada 1956 dimana Indonesia berhasil tampil luar biasa di ajang Olimpiade Melbourne.

Prestasi Timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne 1956 dianggap sebagai prestasi terbaik skuad garuda di level internasional sejauh ini. Bukan hanya timnya yang menjadi sorotan, salah satu pemain juga sukses mencuri perhatian. Dia adalah Andi Ramang.

Andi Ramang merupakan penyerang kelahiran Barru, Sulawesi Selatan pada 1 Januari 1924. Pemain yang sepanjang karirnya hanya membela PSM Makassar ini menjadi ujung tombak andalan skuad Indonesia di Olimpiade kala itu.

Andi Ramang

Sebelum berlaga di event olahraga terbesar di dunia, Ramang dan kolega sempat menjalani uji coba melawan Filipina, Hongkong, Muangthai dan Malaysia. Hasilnya, skuad garuda sukses melumat semua lawannya dan mencetak total 25 gol dimana 19 diantaranya dicetak lewat kaki Ramang.

Di ajang Olimpiade, Indonesia mendapat bye dan berhak langsung menuju ke babak perempat final. Naas, Indonesia langsung bertemu dengan tim kuat, yakni Uni Soviet yang kala itu masih diperkuat Lev Yashin, salah satu penjaga gawang terbaik sepanjang sejarah.

Halaman:
1 2
      
