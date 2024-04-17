5 Pemain Legenda Indonesia yang Ternyata Pernah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Bobol AC Milan!

Kurniawan Dwi Yulianto, 1 dari 5 pemain legenda Indonesia yang ternyata pernah berkarier di luar negeri. (Foto: Instagram/@kurniawanqana)

SEBANYAK 5 pemain legenda Indonesia yang ternyata pernah berkarier di luar negeri akan diulas Okezone. Saat ini di skuad Timnas Indonesia terdapat banyak pemain yang berstatus pemain abroad alias berkarier di luar negeri.

Dari 23 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Timnas Vietnam pada 26 Maret 2024, delapan di antaranya berkarier di luar negeri. Jumlah ini kontras dengan Timnas Indonesia era terdahulu, yang mana sangat jarang ada pesepakbola Tanah Air yang berkarier di luar negeri.

Jika ditelisik lebih dalam, hanya ada segelintir pesepakbola legenda Indonesia yang pernah merumput di luar negeri. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain legenda Indonesia yang ternyata pernah berkarier di luar negeri:

5. Ricky Yacobi





Ricky Yacobi merupakan salah satu pesepakbola Indonesia paling sukses. Ia pernah mengantarkan PSMS Medan juara Liga Indonesia era perserikatan pada 1983 dan 1985. Ia juga pernah membawa Arseto Solo kampiun Galatama pada 1987.

Di tahun yang sama, Ricky Yacobi membawa Timnas Indonesia juara SEA Games 1987, dan setahun sebelumnya mengantarkan skuad Garuda lolos semifinal Asian Games 1986. Sederet pencapaian di atas membuat Ricky Yacobi diboyong klub Liga Jepang, Gamba Osaka, pada 1988.

Sayangnya karena kesulitan beradaptasi dengan cuaca dingin di Jepang, Ricky Yacobi hanya mencatatkan enam penampilan Bersama Gamba Osaka dengan koleksi satu gol.

4. Kurnia Sandy





Kurnia Sandy yang pernah membela Timnas Indonesia pada 1995-1998, pernah tercatat sebagai kiper ketiga klub kasta teratas Liga Italia, Sampdoria, pada musim 1996-1997.

Ia bahkan hampir mencatatkan debut ketika kiper utama dan kedua Sampdoria berhalangan tampil Namun, pria yang kini berusia 48 tahun itu gagal mencatatkan debut karena surat administrasinya ternyata belum diurus PSSI saat itu.