HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024 Semalam: Timnas Thailand U-23 Permalukan Irak U-23, Korea Selatan U-23 Menang Dramatis atas UEA U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |04:24 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024 Semalam: Timnas Thailand U-23 Permalukan Irak U-23, Korea Selatan U-23 Menang Dramatis atas UEA U-23
Berikut hasil Timnas Irak U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@changsuek_th)
A
A
A

HASIL Piala Asia U-23 2024 semalam akan diulas Okezone. Sepanjang Selasa 16 April 2024 malam WIB hingga Rabu (17/4/2024) digelar empat laga matchday pertama Grup B dan C Piala Asia U-23 2024.

Laga pertama mempertemukan Timnas Jepang U-23 vs Timnas China U-23 di matchday pertama Grup B Piala Asia U-23 2024. Hasilnya, Timnas Jepang U-23 menang 1-0 via gol Kuryu Matsuki pada menit kedelapan.

Kekalahan ini praktis mempersempit langkah Timnas China U-23 untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, dalam dua laga ke depan, mereka harus bersua Timnas Korea Selatan U-23 dan Timnas Uni Emirat Arab (UEA) U-23.

Di laga lain Grup B, Korea Selatan U-23 menang dramatis atas UEA U-23. Gol kemenangan 1-0 Timnas Korea Selatan U-23 atas UEA U-23 dilesakkan Lee Young-jun di menit 90+4.

Alhasil, untuk sementara posisi satu dan dua Grup B Piala Asia U-23 2024 ditempati Korea Selatan U-23 dan Jepang U-23 dengan poin identik, yakni tiga angka. Korea Selatan U-23 menempati posisi lebih baik karena unggul dalam poin disiplin.

Selanjutnya di grup lain (Grup C), mempertemukan duel Irak U-23 vs Thailand U-23 dan Arab Saudi U-23 vs Tajikistan U-23. Di luar dugaan, Thailand U-23 menang 2-0 atas Irak U-23!

