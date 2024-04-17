Daftar 2 Klub yang Lolos Semifinal Liga Champions 2023-2024: PSG dan Borussia Dortmund Berebut Tiket Final!

DAFTAR dua klub yang lolos semifinal Liga Champions 2023-2024 akan dibahas Okezone. Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain akan berebut tiket ke final.

Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- melaju ke babak empat besar usai comeback dramatis di leg kedua babak perempatfinal kontra Atletico Madrid.

Kalah di 1-2 di leg pertama, Dortmund kemudian berhasil mengalahkan Atletico Madrid di leg kedua. Menjamu Los Rojiblancos di Signal Iduna Park, Rabu (17/4/2024) dini hari WIB, Dortmund menang dengan skor 4-2.

Empat gol tim tuan rumah masing-masing dicetak Julian Brandt (34'), Ian Maasten (39'), Niclas Fulkrug (71') dan Marcel Sabitzer (74'). Sementara Atletico Madrid hanya mampu membalas dua gol berkat gol bunuh diri Mats Hummers dan satul gol dari Angel Correa.

Sementara di laga lain, comeback dramatis juga dilakukan Paris Saint-Germain (PSG) saat menghadapi Barcelona di leg kedua perempatfinal Liga Champions 2023-2024 dini hari tadi. Les Parisiens menang telak 4-1 di laga kali ini.

Kylian Mbappe menjadi pahlawan PSG pada laga tandang mereka ke Camp Nou kali ini. Mbappe berhasil mencetak brace ke gawang Barcelona.