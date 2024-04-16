Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-2 dari Qatar U-23, Shin Tae-yong Apresiasi Daya Juang Garuda Muda

DOHA - Shin Tae-yong tetap mengapresiasi penampilan para pemain Timnas Indonesia U-23 meski kalah 0-2 dari Qatar U-23 di laga pembuka Grup A Piala Asia U-23 2024, Senin (15/4/2024) malam WIB. Sang pelatih menilai Skuad Garuda Muda menunjukkan daya juang yang luar biasa sepanjang pertandingan.

Shin Tae-yong mengatakan timnya harus mengakui kemenangan Qatar dalam laga itu. Terlepas dari beberapa keputusan kontroversi wasit asal Tajikistan, Nasrullo Kabirov yang memimpin laga antara kedua tim.

"Selamat untuk Qatar," kata Shin Tae-yong dilansir dari laman PSSI, Selasa (16/4/2024).

Pelatih asal Korea Selatan mengatakan timnya tampil cukup luar biasa dalam laga itu meskipun bermain di kandang lawan. Sebab, Timnas Indonesia U-23 memberikan perlawanan ketat sepanjang laga.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 bermain dengan sembilan pemain dalam laga itu. Hal setelah Ivar Jenner diganjar kartu merah (46') dan Ramadhan Sananta (90+6').

"Para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah," katanya.