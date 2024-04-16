Penerjemah Shin Tae-yong Merasa Bus Timnas Indonesia U-23 Diputar-putar Lebih Dulu Sebelum Tiba di Stadion Jelang Lawan Timnas Qatar U-23

Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Qatar U-23 di laga pembuka Grup A Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-23 mendapat hasil negatif kala menghadapi tuan rumah Qatar U-23 di laga pembuka Grup A Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda kalah 0-2 di laga tersebut.

Namun, ada banyak kejadian kontroversi dibalik kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari tim tuan rumah kali ini. Paling menjadi sorotan tentu keputusan-keputusan wasit di lapangan.

Tidak hanya itu, kejadian janggal juga sudah dirasakan ketika bus pemain Timnas Indonesia U-23 harus memakan waktu lebih lama untuk sampai di stadion pertandingan. Hal itu disampaikan oleh penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, di akun Instagram pribadinya.

Dia merasa bus yang mengantar para pemain berputar-putar sebelum sampai ke stadion. Alhasil waktu tempuh lebih lama dan para penggawa Timnas Indonesia U-23 kehilangan waktu untuk melakukan persiapan.

"Sudah diduga dari awal naik bus menuju stadium," tulis Jeje pada Instagram story unggahnnya.