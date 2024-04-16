Respons Pedas Ivar Jenner Usai Dikartu Merah pada Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024

Ivar Jenner merespons kartu merahnya di Piala Asia U-23 2024 dengan pedas (Foto: Instagram/@ivarjnr)

RESPONS pedas Ivar Jenner usai dikartu merah pada laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 mencuri perhatian. Kendati begitu, ia hanya berkomentar singkat.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 itu berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin 15 April 2024 malam WIB. Garuda Muda tumbang dengan skor 0-2 dari tuan rumah.

Kedua gol Qatar disumbangkan Khaled Ali Sabah (45+1’) dan Ahmed Al Rawi (54’). Namun, bukan kekalahan itu yang jadi bahan pembicaraan netizen.

Sejumlah keputusan aneh diambil wasit Nasrullo Kabirov yang memimpin jalannya laga. Hal itu kemudian berimbas pada permainan anak asuh Shin Tae-yong.

Gol pertama yang dicetak Khaled berasal dari titik penalti. Awalnya, Kabirov mendakwa pemain Qatar melakukan pelanggaran terhadap Rizky Ridho dan tendangan bebas untuk Indonesia.

Namun, setelah intervensi VAR, Kabirov mengecek tayangan ulang dan mengoreksi keputusannya. Ia memberi hadiah penalti yang dimanfaatkan Khaled untuk mencetak gol pembuka.