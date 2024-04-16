Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |01:27 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23
Timnas Indonesia U-23 masih punya peluang untuk lolos dari fase grup Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23 menarik untuk diulas. Sebab, peluang itu masih hidup.

Laga di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin 15 April 2024 malam WIB, berakhir menyedihkan bagi Garuda Muda. Indonesia kalah 0-2 gara-gara gol Khaled Ali Sabah (45+1’) dan Ahmed Al Rawi (54’).

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 berakhir 0-2 (Foto: AFC)

Hasil itu menempatkan Timnas Indonesia U-23 di dasar klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024. Sementara itu, Qatar menguasai puncak klasemen dengan nilai tiga.

Posisi dua dihuni oleh Timnas Australia U-23. The Socceroos hanya mampu bermain 0-0 melawan Timnas Yordania U-23 di laga pertama beberapa jam sebelumnya.

Untuk sementara, Australia berada di atas berkat keunggulan poin disiplin. Pasalnya, Yordania mendapat satu kartu merah di laga tersebut.

Di laga kedua, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Australia U-23 pada Kamis 18 April 2024 malam WIB. Sementara itu, Qatar bersua Yordania di waktu bersamaan.

Halaman:
1 2
      
