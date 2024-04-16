Klasemen Sementara Grup A Piala Asia U-23 2024 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-23 Juru Kunci

Timnas Indonesia U-23 menghuni posisi juru kunci sementara Grup A Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

KLASEMEN sementara Grup A Piala Asia U-23 2024 di matchday pertama sudah diketahui. Timnas Indonesia U-23 untuk saat ini berada di dasar klasemen usai kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23 pada laga pertama.

Laga di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin 15 April 2024 malam WIB, berakhir menyedihkan bagi Garuda Muda. Indonesia kalah 0-2 gara-gara gol Khaled Ali Sabah (45+1’) dan Ahmed Al Rawi (54’).

Hasil itu menempatkan Timnas Indonesia U-23 di dasar klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024. Sementara itu, Qatar menguasai puncak klasemen dengan nilai tiga.

Posisi dua dihuni oleh Timnas Australia U-23. The Socceroos hanya mampu bermain 0-0 melawan Timnas Yordania U-23 di laga pertama beberapa jam sebelumnya.

Untuk sementara, Australia berada di atas berkat keunggulan poin disiplin. Pasalnya, Yordania mendapat satu kartu merah di laga tersebut.