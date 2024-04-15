Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit VAR Asal Thailand Kembali Rugikan Timnas Indonesia di Piala Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |23:37 WIB
Wasit VAR Asal Thailand Kembali Rugikan Timnas Indonesia di Piala Asia
Timnas Indonesia U-23 dirugikan keputusan wasit di laga kontra Timnas Qatar U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

WASIT VAR asal Thailand, Sivakorn Pu-udom, kembali bikin rugi Timnas Indonesia di Piala Asia. Kali ini, aksinya mengintervensi keputusan wasit utama membuahkan penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Nama Pu-udom masih lekat dalam ingatan penggemar sepakbola Indonesia. Sebab, pria asal Thailand itu menyebabkan Skuad Garuda tertinggal 1-2 pada laga Piala Asia 2023 melawan Timnas Irak, 15 Januari 2024.

Timnas Irak vs Timnas Indonesia berakhir 5-1 (Foto: AFC)

Ketika itu, Pu-udom gagal mengidentifikasi sequence offside yang berujung gol kedua Irak jelang babak pertama berakhir. Indonesia pun tertinggal 1-2 dan kemudian kalah dengan skor 1-3.

Di laga itu, Pu-udom sebetulnya bertugas sebagai asisten wasit VAR. Namun, ia tetap bisa memberikan masukan kepada wasit VAR dan yang bertugas di lapangan.

Kali ini, Pu-udom bertugas sebagai wasit VAR di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. Ia mengintervensi langsung keputusan wasit Nasrullo Kabirov di lapangan.

