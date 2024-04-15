Hasil Piala Asia U-23 2024: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 Masih 0-0

DOHA – Hasil Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 sudah diketahui. Skor laga di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin (15/4/2024) itu, untuk sementara 0-0 hingga menit ke-30.

Pertandingan berjalan sengit sepanjang setengah jam pertama. Kedua kesebelasan kesulitan mencari celah di pertahanan lawan.

Jalannya Pertandingan

Bola dipegang lebih dulu oleh Indonesia ketika wasit Nasrullo Kabirov memulai laga. Namun, Qatar juga tak mau kalah. Mereka justru bermain lebih nyaman. Kendati begitu, tak ada kans berbahaya dalam 10 menit laga lantaran kedua tim cukup hati-hati.

Peluang pertama didapat Qatar pada menit ke-17. Kesalahan Komang Teguh menguasai bola nyaris berbuah gol. Beruntung, tembakan keras Mahdi Salem dari jarak jauh mengarah tepat ke pelukan Ernando Ari.

Kans Indonesia didapat pada menit ke-26. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola disundul Muhammad Ferarri tetapi masih lemah dan mudah ditangkap kiper Youssef Abdullah. Qatar balas mengancam lewat sepakan Al Rawi di menit ke-29 yang masih melambung.

Alhasil, skor masih 0-0 hingga menit ke-30. Kedua kesebelasan masih punya 15 menit lagi untuk mencari gol di babak pertama.