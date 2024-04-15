Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23: Alot, Skor Masih Imbang 0-0

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |21:13 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23: Alot, Skor Masih Imbang 0-0
Laga Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@jordan.fa)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di laga perdana Grup A Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Kini, kedudukan kedua tim masih imbang 0-0.

Duel Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin, 15 April 2024, pukul 20.00 WIB. Kedua tim memiliki sederet peluang tetapi gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel seru langsung tersaji di awal laga babak pertama. Meski berjalan dalam tempo lambat, kedua tim sama-sama langsung membangun serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Australia U-23 sendiri tampil lebih dominan. Mereka bisa lebih menguasai bola. Tetapi, hal ini tak berarati banyak karena mereka tetap kesulitan menjebol gawang Yordania U-23.

Duel memanas setelah itu. Pelanggaran bahkan haru dibuat pemain Yordania U-23, Danial Afaneh, demi menggagalkan upaya Australia U-23.

Meski kedua tim sama-sama punya sederet peluang mencetak gol. Pada akhirnya, laga babak pertama Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 harus berakhir dengan skor 0-0.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
