Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23: Alot, Skor Masih Imbang 0-0

HASIL babak pertama Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di laga perdana Grup A Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Kini, kedudukan kedua tim masih imbang 0-0.

Duel Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin, 15 April 2024, pukul 20.00 WIB. Kedua tim memiliki sederet peluang tetapi gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel seru langsung tersaji di awal laga babak pertama. Meski berjalan dalam tempo lambat, kedua tim sama-sama langsung membangun serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Australia U-23 sendiri tampil lebih dominan. Mereka bisa lebih menguasai bola. Tetapi, hal ini tak berarati banyak karena mereka tetap kesulitan menjebol gawang Yordania U-23.

Duel memanas setelah itu. Pelanggaran bahkan haru dibuat pemain Yordania U-23, Danial Afaneh, demi menggagalkan upaya Australia U-23.

Meski kedua tim sama-sama punya sederet peluang mencetak gol. Pada akhirnya, laga babak pertama Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 harus berakhir dengan skor 0-0.